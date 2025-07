SERIE B – Botturi (D.T. Mantova) zittisce le voci: “Catania? Mancuso non è sul mercato”

Già nei giorni scorsi erano circolate voci di un possibile trasferimento al Catania di Leonardo Mancuso, bomber attualmente in forza al Mantova. Voci che si sono fatte più insistenti nelle ultime ore, ma il Direttore Tecnico del club virgiliano Christian Botturi ha smentito alla Gazzetta di Mantova: “Leonardo Mancuso non è sul mercato“, queste le parole del dirigente. Il Mantova, dunque, alza il muro per il forte attaccante milanese classe 1992, autore di 10 gol e un assist nello scorso campionato di Serie B.

