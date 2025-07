SERIE B – Mancuso (Mantova): “Qui ho trovato l’ambiente che volevo e cercavo”

Recentemente è arrivata la smentita categorica della dirigenza, zittendo le voci che indicavano il bomber del Mantova Leonardo Mancuso verso Catania. In un’intervista alla Gazzetta di Mantova, l’attaccante parla da giocatore felice di essere un tesserato dei virgiliani: “A Mantova ho trovato l’ambiente che volevo e cercavo, dove mi sono trovato subito benissimo e ora sono pronto a ripartire carico come sempre. In città mi trovo benissimo e allo stadio ancora meglio, perché quando scendiamo in campo sappiamo che i tifosi sono dalla nostra parte. L’obiettivo dev’essere soltanto quello di vincere le partite e se mi chiedete poi l’obiettivo personale, è normale che un attaccante pensi ai gol e nel mio caso a confermarmi in doppia cifra. Ma questo deve andare a braccetto con gli obiettivi di squadra”.

