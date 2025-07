SERIE C – Antonini (Pres. Trapani): “La Salernitana non cambierà girone”

“Ci abbiamo provato ma IMPOSSIBILE. Anche la Salernitana ci ha provato ad andare nel girone B ma ora non è consentito”. Così il presidente del Trapani Valerio Antonini ha commentato, attraverso la piattaforma X, rispondendo a un tifoso la possibilità di effettuare un cambio di girone in Serie C. Strada che ha provato a percorrere il Trapani, così come la Salernitana nei giorni scorsi tramite la questura di Salerno ma, evidentemente, i granata appena retrocessi dal campionato cadetto sono destinati a combattere sportivamente con Catania, Benevento, Crotone e tutte le altre compagini agguerrite del gruppo C, seguendo il criterio della territorialità.

