SERIE C: Brescia, Guglielmotti e altri due ex rossazzurri nell’elenco dei convocati

Cambia la denominazione sociale della Feralpisalò. Il club del presidente Giuseppe Pasini giocherà le gare casalinghe allo stadio “Rigamonti” dopo avere ottenuto il via libera dalla FIGC. Si chiamerà Union Brescia. Ed è proprio la squadra di cui farà parte nella prossima stagione l’ex laterale destro del Catania Davide Guglielmotti. Come già riportato, Guglielmotti ha sostenuto le visite mediche con il suo nuovo club dopo avere risolto consensualmente il contratto col Catania ed è pronto per quest’avventura.

Guglielmotti è stato inserito nella lista dei convocati del tecnico Aimo Diana. In elenco anche il portiere Luca Liverani e l’attaccante Davide Di Molfetta, entrambi ex rossazzurri: il primo – 36enne – ha difeso i pali del Catania nella stagione 2025/16 totalizzando 24 presenze con 20 gol subiti e 10 ‘clean sheet’; il secondo – classe 1996 – mise a referto 30 apparizioni, 2 gol e 5 assist nel 2019/20 e concluse l’avventura ai piedi dell’Etna svincolandosi d’ufficio (mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio) ancor prima di completare il campionato: fu molto criticato dalla tifoseria in un momento in cui i compagni fecero grossi sacrifici malgrado le enormi difficoltà societarie attraversate. Lo stesso Di Molfetta si pentì della scelta.

