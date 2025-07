SERIE C: composizione geografica campionato 2025/26. Domina la Lombardia, Sicilia ottava

Il 25 luglio è prevista la formazione dei gironi, il 28 la presentazione dei calendari di Serie C per la stagione 2025/26. Nell’attesa, la composizione attuale del campionato, regione per regione, evidenzia come la Lombardia sia ancora una volta quella più rappresentata nel prossimo torneo con ben 12 squadre partecipanti. Campania e Puglia completano il podio. Nessuna compagine ligure e della Valle d’Aosta presente ai nastri di partenza. La rappresentazione della Sicilia calcistica (ottavo posto) conta su tre squadre: Catania, Trapani e Siracusa (gli aretusei prendono il posto del retrocesso ACR Messina).

Ecco quindi la composizione regionale del campionato di Lega Pro (fonte TuttoC):

Lombardia (12 squadre): AlbinoLeffe, Alcione Milano, Atalanta U23, Union Brescia, Giana Erminio, Inter U23, Lecco, Lumezzane, Ospitaletto, Pergolettese, Pro Patria, Renate Campania (6 squadre): Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Salernitana, Sorrento Puglia (5 squadre): Audace Cerignola, Casarano, Foggia, Monopoli, Team Altamura Veneto (5 squadre): Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Vicenza, Virtus Verona Emilia Romagna (4 squadre): Carpi, Forlì, Ravenna, Rimini Piemonte (4 squadre): Bra, Juventus Next Gen, Novara, Pro Vercelli Toscana (4 squadre): Arezzo, Livorno, Pianese, Pontedera Sicilia (3 squadre): Catania, Siracusa, Trapani Marche (3 squadre): Ascoli, Sambenedettese, Vis Pesaro Umbria (3 squadre): Gubbio, Perugia, Ternana Basilicata (2 squadre): AZ Picerno, Potenza Calabria (2 squadre): Cosenza, Crotone Lazio (2 squadre): Guidonia Montecelio, Latina Abruzzo (1 squadra): Pineto Friuli Venezia Giulia (1 squadra): Triestina Molise (1 squadra): Campobasso Sardegna (1 squadra): Torres Trentino Alto Adige (1 squadra): Trento Liguria (0 squadre) Valle D’Aosta (0 squadre)

