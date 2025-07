SERIE C – Di Giuseppe (D.S. Pineto): “Catania, Salernitana e Arezzo club più attivi sul mercato”

Come si sta evolvendo il calciomercato in terza serie? Ne ha parlato il direttore sportivo del Pineto Marcello Di Giuseppe, in conferenza stampa, rilasciando le seguenti brevi dichiarazioni: “Per quello che vedo io al momento, in B si registra poca roba mentre per quanto concerne il campionato di Lega Pro, forse Catania e Salernitana sono le società che – com’era logico – stanno facendo qualcosa in più, ci metto anche l’Arezzo. Per il resto è quasi calma piatta”. A proposito del Pineto, un giocatore del club abruzzese che il Catania segue da mesi è il il jolly offensivo Giovanni Bruzzaniti, ma si registra una concorrenza piuttosto agguerrita essendo corteggiato da numerose squadre di Serie B e C.

