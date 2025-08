SERIE C: Foggia, arriva il -3 ma i satanelli ricorreranno in appello

Altro club penalizzato nel girone C di Serie C dopo il Trapani (i granata ripartiranno da -8, ndr). Si tratta del Foggia, che dovrà scontare una penalizzazione di 3 punti in campionato. Questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale, la quale ha sanzionato la società pugliese in seguito a violazioni di natura amministrativa. Il provvedimento era nell’aria dopo il deferimento da parte della Covisoc. Inibizione di sei mesi, inoltre, per l’amministratore unico Michele Bitetto. Tutto sommato è andata bene ai satanelli, perchè il rischio era quello di ricevere una penalizzazione più corposa. La società rossonera, comunque, fa sapere attraverso una nota stampa che proporrà appello, ritenendo che i ritardi nei pagamenti siano stati conseguenza di un’indagine della DDA su presunte intimidazioni ai vertici societari: obiettivo, l’annullamento di ogni sanzione.

