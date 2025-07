SERIE C – Lupo (D.S. Cosenza): “Dal Monopoli al Catania, avvio di campionato molto stimolante”

“Sarà un avvio di campionato sicuramente ed anche apparentemente complicato ma, di sicuro, molto stimolante. Magari, potremmo avere il vantaggio di affrontare quelle che potrebbero essere le squadre più forti del girone, in una fase, per tutti, ancora di rodaggio. Anche se, alla fine, sarà il campo a parlare, come sempre”. Così il direttore sportivo del Cosenza Fabio Lupo commenta le prime giornate di campionato che vedranno la formazione calabrese, retrocessa dalla B, affrontare inizialmente Monopoli, Salernitana, Crotone e Catania. Sulla carta, tutt’altro che un avvio di campionato morbido per i cosentini.

