SERIE C: Orsato conferma l’introduzione del ‘Var a chiamata’

Un’ipotesi che circolava già da qualche tempo, adesso è destinata a diventare realtà. Nelle ultime stagioni il Var è stato introdotto in occasione delle gare valide per i playoff e playout di Serie C, ma la situazione cambierà. Dalla stagione 2025/26, infatti, ci sarà spazio per il Football Video Support, una sorta di ‘Var a chiamata’. A spiegarne il funzionamento Daniele Orsato, nuovo designatore della Can C.Ecco le parole dell’ex arbitro nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Il Football video support sarà una grande innovazione. Ho parlato col presidente Marani e c’è entusiasmo. Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione: se ha ragione le mantiene, altrimenti le perde. Poi sarà l’arbitro ad andare al video a guardare e controllare le richieste dei tecnici, prendendo la decisione opportuna. Una sfida importante, un passo in più notevole”, le sue parole.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***