SERIE C: Orsato nuovo designatore arbitrale, in carriera diresse 13 partite del Catania

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha deliberato la Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la stagione sportiva 2025/2026. Il nuovo responsabile e designatore della Can C sarà Daniele Orsato e prenderà il posto di Maurizio Ciampi, in carica negli ultimi 4 anni. Orsato ha arbitrato in Serie A dal 2006 e a livello internazionale dal 2010. Ha diretto la finale di Champions League 2020 tra PSG e Bayern Monaco e partecipato ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar, dove ha diretto la partita inaugurale Qatar-Ecuador, Argentina-Messico e la semifinale Argentina-Croazia. Recentemente è stato nominato commissario per lo sviluppo del talento arbitrale all’interno dell’AIA, l’Associazione italiana arbitri.

Curiosità: Orsato, da arbitro, ha diretto in carriera 13 partite del Catania, tutte in Serie A tra il 2007 e 2014. Tre le vittorie più significative ottenute dal Catania, il 3-0 rifilato al Napoli sotto l’Etna con Walter Zenga all’esordio sulla panchina catanese (marcatori Colucci, Spinesi e Vargas); la vittoria rossazzurra a Brescia per 2-1 nel maggio 2011 decisiva ai fini della salvezza della squadra allenata dal ‘Cholo’ Simeone (reti ‘argentine’ di Silvestre e Bergessio); lo stesso risultato maturato al cospetto dell’Inter al “Massimino” (15 ottobre 2011) con Almiron e Lodi a segno per gli etnei di mister Montella contro i nerazzurri di Ranieri.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***