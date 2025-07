SERIE C – Pavone (resp. tecnico Trapani): “Il Catania tra le favorite. Non mi aspetto un campionato equilibrato come la scorsa stagione”

Il responsabile tecnico del Trapani Giuseppe Pavone è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Queste alcune delle parole più significative in vista del prossimo campionato di Serie C girone C:

“La Serie C e specialmente il girone C è un campionato sempre difficile ed è ancora prematuro fare pronostici ma ad oggi, togliendo il Trapani che parte con un -8 in classifica anche se cercheremo di farci ridurre questa penalizzazione – fermo restando che siamo ambiziosi, ci piace il combattimento e non ci arrenderemo mai – ritengo che le favorite siano la Salernitana, che sta facendo un mercato scintillante, il Benevento, che ha lasciato perdere la linea verde prendendo giocatori di categoria e anche di Serie B, ed Catania, che sta facendo un buon mercato buono. Non trascurerei il Crotone che ha mantenuto l’ossatura base inserendo buoni giocatori, poi c’è sempre la classica outsider. Credo che il prossimo campionato si spaccherà in due con un gruppo di squadre che faranno corsa di testa per vincere e le altre che si adatteranno, non sarà equilibrato come quello appena passato”.

