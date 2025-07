SERIE C: Salernitana, Catania tra le trasferte a rischio segnalate dalla questura di Salerno

Richiesta di spostamento della Salernitana nel girone B di Serie C motivata dalla presenza di numerose trasferte considerate a rischio nel gruppo C, a causa di precedenti di tensione con altre tifoserie. Il questore di Salerno Giancarlo Conticchio ne ha parlato ai microfoni di Radio Bussola 24: “E’ necessario fare delle riflessioni. E’ evidente che la nostra Salernitana non sia ben vista nel girone C per i motivi che abbiamo spiegato alle autorità sportive di riferimento. La Lega ha ascoltato le nostre istanze e credo che prenderà una decisione entro una quindicina di giorni, anche perchè bisognerà fare i calendari e organizzare la stagione”. Per la Questura sarebbero almeno otto le gare a forte rischio limitazioni o divieti: Cava, Caserta, Giugliano, Sorrento, Crotone, Catania, Foggia e Cosenza.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***