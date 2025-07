SERIE C: Salernitana spinge per l’inserimento nel girone B, richiesta che difficilmente verrà accolta

La Salernitana, retrocessa in Serie C, è intenzionata a chiedere un cambio di girone, spostandosi dal Girone C (tradizionalmente quello del Sud Italia) al Girone B (Centro-Nord). Questa richiesta è stata inoltrata dalla Questura di Salerno e motivata dalla presenza di numerose trasferte considerate a rischio nel Girone C, a causa di precedenti di tensione con altre tifoserie. Tuttavia, la Lega Pro difficilmente la accoglierà, in quanto potrebbe anche creare un precedente pericoloso, aprendo la porta a future richieste simili. A meno di colpi di scena clamorosi i granata, che in ogni caso proseguono la battaglia legale per chiedere la riammissione in B, si avviano a disputare il raggruppamento C di Serie C.

