SERIE C: SPAL e Brescia, svincolo d’ufficio per i tesserati. Tra questi anche alcuni ex Catania

Le mancate iscrizioni ai campionati di Brescia e Spal hanno portato allo svincolo d’ufficio di tutti i tesserati con i rispettivi club. E’ arrivata in queste ore la comunicazione della FIGC che, di fatto, libera calciatori e componenti dello staff delle due squadre. Tra questi figurano anche alcuni ex Catania. Tra le fila della SPAL, rapporto contrattuale bruscamente interrotto per il laterale destro Luca Calapai ed il centrocampista Roberto Zammarini, entrambi subito alla ricerca di nuova sistemazione. Per quanto concerne il Brescia, invece, svincolato l’allenatore Rolando Maran ed il vice Christian Maraner, anche loro con trascorsi in rossazzurro. Gli ex Catania citati erano contrattualizzati fino a giugno 2026.

