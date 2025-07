SERIE C – Stampa bergamasca: “Dal Catania al Benevento, avversari durissimi per l’Atalanta U23”

Tra le novità del girone C di Serie C spicca la presenza dell’Atalanta U23, probabilmente la “seconda squadra” più attrezzata in questo momento del panorama calcistico di Serie C, fortificata da un settore giovanile di punta a livello nazionale. Il quotidiano L’Eco di Bergamo riporta quanto segue:

“Nel girone C l’Atalanta troverà avversari durissimi. Il Benevento, scatenato sul mercato, l’ambizioso Trapani e le blasonate Salernitana, Cosenza e Foggia sono solo alcune delle piazze pronte a dare battaglia. Il Monopoli, il Crotone e il Catania, reduci da ottimi campionati, puntano a confermarsi. Sarà una stagione intensa, dove ogni punto andrà conquistato sul campo. L’Atalanta Under 23 si prepara a una stagione decisiva per confermare il proprio valore e continuare a crescere. Sarà il campo a dire se la scelta di puntare sui giovani e sulla rapidità basterà per reggere l’urto di un girone ricco di insidie e dal sapore di Serie B. Di certo, la voglia di stupire non manca”.

