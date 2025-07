SERIE C – Tesser: “Triste vedere realtà come Catania in questa categoria, devi saperti calare e scegliere i profili giusti”

L’allenatore Attilio Tesser, ex centrocampista del Catania con un centinaio di partite giocate in maglia rossazzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio soffermandosi sulle numerose insidie che nasconde il campionato di Serie C per tante realtà di primo piano in termini di blasone e passione sugli spalti:

“E’ incredibile la passione di piazze come Vicenza, Trieste, Brescia, Perugia, Ascoli e Catania, in quest’ultimo caso parliamo di una città di 700mila abitanti che fa registrare 20mila spettatori. Il calcio è bello perchè ovunque trovi tifo e calore, ma quando queste città le vedi in C è triste, fermo restando che sono realtà che danno una visibilità importante al campionato. Risalire da questa categoria è difficile, complicato. Ci sono società che hanno investito. Basti pensare alla Cremonese di Arverdi che ci ha messo 12 anni per salire e ora è in A. Il Padova adesso è risalito. In C devi stare attento, negli ultimi anni si sta verificando spesso di riscontrare la presenza di realtà retrocesse dalla A alla C come anche la Salernitana. Non esistono partite facili, questa è la bellezza del campionato ma devi saperti calare e scegliere i profili giusti, spesso i calciatori di categoria rendono più di quelli che scendono dalla B o dalla A”.

