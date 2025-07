SERIE C – Ultras Salernitana: “Faggiano, vogliamo fidarci ma aspettiamo i fatti concreti e vincenti”

Esponenti della tifoseria organizzata della Salernitana hanno incontrato il direttore sportivo Daniele Faggiano e l’allenatore Giuseppe Raffaele. Nella nota emessa dal Salerno Club 2010 si evidenzia come la chiacchierata sia stata di natura confidenziale, per tale ragione non viene rilevato il contenuto delle parole di Faggiano e Raffaele. L’ex dirigente del Catania, comunque, ha tranquillizzato Salerno ed i suoi tifosi nell’ottica di vedere i granata disputare un campionato importante: “Noi, chiaramente, vogliamo fidarci considerata la serietà e la competenza del Direttore ma aspettiamo i fatti concreti e vincenti”, si legge nel comunicato. Sarà la Salernitana la rivale principale del Catania nel prossimo campionato di Serie C?

