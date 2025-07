SERIE C – Vrenna (D.G. Crotone) su Tumminello: “Puntiamo a tenerlo, altrimenti arriverà un sostituto all’altezza”

Il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna non chiude ad un’eventuale cessione dell’attaccante Marco Tumminello, pezzo pregiato della squadra calabrese su cui si registra anche l’interessamento del Catania. Queste le parole del dirigente rossoblu:

“Se andranno via altri giocatori importanti, andranno sostituiti con giocatori altrettanto importanti. Quello di Tumminello è un discorso semplicissimo. Marco ha già vestito la maglia del Crotone in passato. E’ un ragazzo legato alla società, alla città e alla maglia. Ha sposato il progetto tre anni fa, quando nessuno in quel momento credeva in lui. Abbiamo detto che se ci fossero state delle offerte importanti, ritenute congrue da parte della società, sarebbe partito. Lui è contento di vestire la maglia del Crotone, noi non siamo in difficoltà in questo senso. Puntiamo a tenerlo, se così non dovesse essere verrà sostituito con un giocatore di quel calibro”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***