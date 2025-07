SICILIAWEB: “Catania, trasferito a Napoli il tifoso in condizioni più critiche”

Emergono aggiornamenti in merito al grave incidente avvenuto nel Salernitano – intorno alle 4.30 del mattino – che ha coinvolto un gruppo di tifosi rossazzurri in viaggio verso l’Umbria, per raggiungere il ritiro pre campionato del Catania. Secondo quanto riporta Siciliaweb, il pulmino sul quale viaggiavano in 9, tutti della Curva Sud, si è schiantato contro il guardrail a seguito di un incidente autonomo, forse addebitabile a un colpo di sonno. Due i tifosi in gravi condizioni. Uno dei due è considerato in pericolo di vita e dopo un primo ricovero a Polla è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il secondo si trova invece nel nosocomio di Vallo della Lucania: ha riportato fratture multiple ed è stato sottoposto a Tac, ma non rischierebbe la vita. Nell’incidente sono rimasti feriti in maniera non grave altri tre sostenitori rossazzurri: per loro la prognosi è di 3-4 giorni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***