SILVESTRI: futuro ancora a tinte rossazzurre? L’ultima parola spetta a Toscano

Presente in ritiro con il gruppo a Norcia, Tommaso Silvestri si gioca le proprie chance di permanenza in maglia rossazzurra. Il difensore veneziano si sta mettendo in gioco in questo pre-campionato con l’obiettivo di strappare la riconferma per la prossima stagione. Reduce da una buona metà di stagione alla Triestina, squadra con cui ha ritrovato la continuità perduta nei mesi precedenti a Catania, in proiezione potrebbe rappresentare una valida alternativa ai titolari.

La presenza di Silvestri in squadra garantirebbe inoltre quel quid in più in termini di esperienza ed attaccamento alla maglia. Un legame, quello tra il difensore e la piazza etnea, cementato nel tempo: 105 presenze tra il 2018 e il 2021 ascendendo anche al ruolo di capitano, il ritorno nel 2023 con altre 14 apparizioni prima dello stop per infortunio e il periodo da fuori lista. Negli ultimi mesi a Trieste Silvestri è parso rigenerato dalla cura Tesser, dando il suo contributo alla causa alabardata nel conquistare la salvezza ai play-out con il Caldiero Terme.

Silvestri ha ancora un altro anno di contratto con il Catania, tuttavia va definito il suo ruolo all’interno della squadra qualora si optasse per una sua permanenza sotto l’Etna. Le caratteristiche tecniche del giocatore, in relazione al sistema di gioco varato da mister Toscano, suggerirebbero un impiego da perno centrale difensivo in alternativa a Matteo Di Gennaro, quest’ultimo punto fermo dello scacchiere tattico rossazzurro. L’ultima parola spetta ovviamente al tecnico, il quale sta improntando la costruzione della squadra su uomini e schemi di gioco con l’obiettivo di dare un’impronta definita al Catania del prossimo futuro.

