SONDAGGIO CHIUSO – I tifosi: “Catania, bene Forte e Rolfini ma in attacco serve altro”

L’attacco del Catania è orfano di Roberto Inglese. Un’assenza che pesa, e pure tanto, avendo perso la squadra di Mimmo Toscano il migliore finalizzatore della manovra nella passata stagione. Tra polemiche, delusione e amarezza, i tifosi rossazzurri hanno dovuto ingoiare la pillola aspettando che la società del presidente Pelligra intervenisse in modo concreto sul mercato, sperando di colmare opportunamente il vuoto lasciato dall’esperto centravanti ora in forza alla Salernitana.

Il Catania ha risposto con gli innesti di Alex Rolfini, svincolato da qualche mese dal Vicenza, e Francesco Forte, punta prelevata in prestito dall’Ascoli. Entrambi puntano con decisione a vivere una stagione da protagonisti, approdando alla corte di Toscano con il pieno di motivazioni ed il desiderio di dare un contributo prezioso alla causa rossazzurra. A questo proposito abbiamo chiesto ai tifosi una valutazione sugli acquisti di Forte e Rolfini.

L’esito del sondaggio evidenzia come il 69% dei votanti approva l’acquisizione dei due attaccanti, chiedendo però ulteriori innesti a potenzialmento del reparto avanzato del Catania. Il 18%, invece, non ritiene Forte e Rolfini all’altezza del Catania; il 3% condivide l’ingaggio di Rolfini, meno quello di Forte; viceversa il 2% approva l’operazione Forte, meno il trasferimento di Rolfini; l’8%, infine, non ha dubbi sul fatto che Rolfini e Forte siano gli attaccanti giusti per il Catania.

