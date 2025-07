SPORT CATANESE: Futsal, dal 26 ottobre al 2 novembre il PalaCatania ospiterà il Main Round

NOTA STAMPA META CATANIA

Meta Catania è di nuovo tra le grandi d’Europa. Dopo la straordinaria cavalcata nella scorsa edizione della UEFA Futsal Champions League, conclusasi con orgoglio nell’Elite Round, la squadra rossazzurra torna protagonista nel panorama continentale. Fresca Campione d’Italia 2024/2025, la Meta Catania è ufficialmente inserita nella nuova edizione della massima competizione europea per club (Gruppo 5 del Path B). Stavolta per la Meta Catania nessun preliminary round perche’ la lusinghiera posizione del ranking Uefa, 12° posto, permettera’ al club etneo di accedere dalla porta principale al Main Round.

Giovedì 3 luglio 2025 nella sede della Uefa a Nyon si è tenuto il sorteggio ufficiale del Turno Preliminare e del Main Round della UEFA Futsal Champions League, che segnerà l’inizio del nuovo formato della competizione: le prime classificate del Main Round accederanno agli Ottavi di Finale, che si disputeranno con gare di andata e ritorno, per poi proseguire con i Quarti di Finale, sempre andata e ritorno, e le attesissime Final Four. Avversari della Meta Catania i finlandesi dell’Akaa. Le altre due rivali usciranno fuori dal Preliminary Round (26-31 agosto), una dal gruppo E l’altra dal gruppo H. Dal 26 ottobre al 2 novembre, appuntamento al Palasport di Corso Indipendenza.

FINOCCHIARO – “Essere tra le prime 12 d’Europa è motivo di orgoglio e stimolo – afferma il direttore generale Angelo Finocchiaro – Vogliamo rappresentare al meglio Catania e l’Italia in Europa. Siamo pronti per questa nuova sfida. Il PalaCatania per noi sara’ la solita grande spinta e poter giocare, come lo scorso anno, il Main Round davanti la nostra gente e’ una spinta in piu’ nel tentativo di centrare gli Ottavi di finale”.

IL CALENDARIO UEFA

PRELIMINARY ROUND: 26-31 agosto

MAIN ROUND: 28 ottobre-2 novembre

SORTEGGI OTTAVI E QUARTI: 6 novembre

OTTAVI DI FINALE (andata e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre

QUARTI DI FINALE (andata e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo

FINAL FOUR: 7 o 8 e 9 o 10 maggio

