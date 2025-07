STAFF MEDICO: confermata la figura del dott. Riso

L’avventura nella sponda rossazzurra della Sicilia prosegue, continuando a ricoprire un ruolo centrale all’interno dell’area medica del Catania FC. Lunga esperienza alle falde dell’Etna destinata a proseguire per il dott. Francesco Riso.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania nel 1997, nel 2004 si è specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione sempre presso l’Ateneo catanese e nello stesso anno, dopo diverse esperienze con squadre minori, è stato nominato medico sociale del Calcio Catania, all’epoca della presidenza Gaucci, con la qualifica di responsabile della riabilitazione. Ruolo che ha svolto sino al 2016. Poi, dopo un’avventura gratificante in qualità di consulente medico dell’Udinese, fisiatra e assistente del prof. Mariani alla clinica “Villa Stuart” di Roma, nel 2020 Riso è tornato alle pendici dell’Etna, nel momento più delicato della storia del Catania. Altri anni in rossazzurro anche dopo il fallimento del club; prima venendo contattato dalla struttura dirigenziale del Catania SSD, poi facendo ancora parte dello staff medico etneo nel Catania FC fino ad oggi.

