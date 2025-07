STAFF TECNICO: Castello-Catania, il matrimonio prosegue

Recupero degli atleti infortunati: Domenico Castello. Si legge anche quest’anno il suo nome all’interno dello staff tecnico ufficializzato dalla società rossazzurra nei giorni scorsi. Un matrimonio destinato a proseguire, quindi. “La mia storia, la mia gente, la mia città, il mio passato…il mio presente! Sono orgoglioso di poter lavorare per difendere questi colori. Forza Catania FC!”, parole dello stesso Castello, via social, risalenti a due anni fa sottolineando un legame duraturo nel tempo.

Basti pensare all’annata 2014/15 vissuta come preparatore atletico nel settore giovanile del Calcio Catania, per poi tornare nel club rossazzurro tra agosto 2021 e luglio 2022 in qualità di preparatore fisico, prima di ricevere l’incarico da parte del Catania FC a partire da luglio 2023 fino ai giorni nostri. In mezzo le esperienze con Sporting Viagrande (2015/2017 campionato Eccellenza), Sicula Leonzio (2017/2018), Meta Catania (dal 2016 al 2021) e Feldi Eboli (gennaio 2022-giugno 2023). Mister Domenico Toscano ha deciso di avvalersi del suo contributo anche nella prossima stagione.

