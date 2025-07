STAFF TECNICO: Catania, ecco chi non è stato riconfermato

Nelle ultime ore la società rossazzurra ha diffuso i nomi dei componenti dello staff tecnico della prima squadra per la stagione 2025/26 dopo avere, nei giorni scorsi, ufficializzato anche la nomina di Antonio Varsallona in qualità di team manager. Saluta il collaboratore tecnico Leonardo Vanzetto, ex calciatore rossazzurro che nelle ultime due stagioni ha dato una mano allo staff etneo. Via anche l’allenatore dei portieri Angelo Porracchio, direzione Salerno (stesso percorso per il team manager Giuseppe Matarazzo), il collaboratore dei preparatori atletici Nicolò Stissi ed il match analyst Massimo D’Urso.

