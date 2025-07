STAFF TECNICO: Toscano ritrova Degiorgi e Moschella, saluta Vanzetto

Conferme per quanto concerne la nostra anticipazione in merito alla figura di Antonello Degiorni. Sarà lui il preparatore dei portieri del Catania nella stagione 2025/26. Prende il posto di Angelo Porracchio, che ha seguito il direttore sportivo Daniele Faggiano a Salerno. Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Focus’, su Telecolor, tra le novità all’interno dello staff rossazzurro anche la presenza di Ivan Moschella, il quale sostituisce Leonardo Vanzetto. Degiorgi ritrova mister Toscano dopo la proficua esperienza al Cesena nel 2023/24. Anche Moschella, negli ultimi anni collaboratore tecnico di Ivan Juric alla Roma ed al Crotone (per lui anche esperienze negli staff di Trapani, Cosenza e Crotone ndr), si ricongiunge con l’allenatore calabrese dopo le avventure condivise a Rende e Cosenza.

