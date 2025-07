STAMPA ABRUZZESE – Il Centro conferma: “Per Lancini forte pressing del Catania, ma non solo…”

Detto dell’interesse manifestato dal Catania nei confronti del difensore Edoardo Lancini, di recente svincolatosi dal Pescara dopo la naturale scadenza del contratto che lo legava ai biancazzurri fino a giugno, dalla stampa abruzzese giungono conferme. Ecco, nello specifico, quanto riportano i colleghi de Il Centro:

“La volontà del Pescara è quella di tesserare nuovamente Edoardo Lancini e di farlo partire in ritiro. Vincenzo Vivarini lo valuterà per poi capire se inserirlo o meno della rosa del prossimo campionato di serie B. Ma nella giornata di ieri è diventato forte il pressing del Catania. E si è aggiunto quello della Salernitana del neotecnico Raffaele che ha affrontato Lancini in seminale con il suo Cerignola. Catania e Salernitana potrebbero fare al giocatore un’offerta importante e il Pescara deve fare in fretta”.

