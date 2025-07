STAMPA ABRUZZESE – Il Centro: “Giulianova, prevista amichevole col Catania”

Dopo l’annullamento dell’amichevole con il Trodica Calcio, in seguito all’incidente autostradale in cui sono stati coinvolti alcuni tifosi rossazzurri, sono previsti altri test match per il Catania prima dell’inizio del campionato. Detto dell’impegno con l’Ascoli e dell’amichevole saltata con la Sambenedettese, dalla stampa abruzzese – nello specifico dai colleghi de Il Centro – si apprende che la squadra di mister Domenico Toscano scenderà in campo sabato 2 agosto a Norcia per affrontare il Giulianova, compagine fresca di promozione in Serie D e di vittoria della Coppa Italia di Eccellenza.

