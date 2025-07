STAMPA ASCOLANA: “Forte, il Catania si è fatto carico dell’intero stipendio”

Francesco Forte dall’Ascoli al Catania con la formula del prestito. Un’operazione che dalla stampa ascolana viene accolta con soddisfazione per le casse del club bianconero nella misura in cui “trovare una sistemazione per il centravanti non era semplice, soprattutto per via del suo ingaggio elevato” (fonte tuttoascolicalcio.it). Nello specifico il Catania “si è fatto carico dell’intero stipendio”. L’accordo rappresenta “un’opportunità di rilancio per il giocatore e un modo per i siciliani di puntellare il reparto avanzato con un profilo esperto”, permettendo all’Ascoli di alleggerire il monte ingaggi e guadagnare “margini operativi per rinforzare la rosa”. Ricordiamo che il contratto di Forte scadrà l’anno prossimo, quindi il Catania – qualora lo ritenesse opportuno – potrebbe intavolare una nuova trattativa con il giocatore a fine stagione.

