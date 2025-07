STAMPA ASCOLANA – TuttoAscoliCalcio: “Varone, al momento Catania in pole”

“L’Ascoli ha deciso di separarsi da Ivan Varone, e anche il centrocampista sembra orientato a cambiare aria in questa sessione di mercato. Il Catania è al momento la società più interessata al classe ’92 e si sarebbe già mossa per intavolare una trattativa con il club marchigiano”: è quanto riporta tuttoascolicalcio.it. La dirigenza bianconera intende “alleggerire il monte ingaggi e rinnovare il reparto mediano”, con il giocatore che “non rientra nei piani tecnici del nuovo corso targato Francesco Tomei”. Per adesso “non risultano trattative concrete con altri club, ma il Catania resta in pole e punta a chiudere quanto prima per assicurarsi un giocatore esperto e affidabile in vista della prossima stagione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***