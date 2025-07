STAMPA AVELLINESE: “Catania e Crotone su D’Ausilio? La situazione”

Nome che sta circolando spesso in sede di calciomercato, quello del centrocampista offensivo Michele D’Ausilio, in uscita dall’Avellino. Dopo l’accostamento a varie società, nei giorni scorsi si era detto di un “avanzamento” da parte di Catania e Crotone. La stampa avellinese conferma che in questo momento sono queste le società maggiormente interessate al giocatore (fonte tuttoavellino.it). Si legge che “l’interesse del Catania resta ancora vivo ma non ha intenzione di partecipare ad aste per il cartellino”. Si profila “una sfida tra le due società per assicurarsi D’Ausilio che ha rinnovato fino al 2028 e potrà muoversi sia in prestito che a titolo definitivo. Saranno ore caldissime per il trequartista fuori dal progetto Biancolino e voglioso di provare una nuova avventura”.

