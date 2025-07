STAMPA AVELLINESE: “Dal Catania al Brescia, i club interessati a D’Ausilio”

“Lo reputiamo un giocatore importante, tanto è vero che abbiamo deciso di prolungare il rapporto contrattuale con lui che comunque rappresenta una patrimonio per l’Avellino. Anche se adesso verrà gestita l’uscita per quanto lo riguarda, l’obiettivo sarà che la società possa realizzare una plusvalenza oppure, se viene dato in prestito, magari tornerà alla base un giocatore ancora più pronto in vista della stagione successiva”. Nei giorni scorsi il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello ha così illustrato la strategia legata al trasferimento di Michele D’Ausilio. Il centrocampista offensivo è in uscita dal club irpino. La stampa avellinese conferma che il Catania figura tra le società ad avere principalmente sondato il terreno per D’Ausilio insieme con Brescia, Campobasso e Ascoli (fonte Telenostra). Al momento nessuna squadra ha mosso importanti passi avanti, ma il profilo del giocatore milanese classe 1999 è sicuramente appetibile dopo una stagione che lo ha visto protagonista in biancoverde, sfornando ben 14 assist. Chi affonderà il colpo nei prossimi giorni?

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***