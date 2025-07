STAMPA AVELLINESE: “D’Ausilio, sorpasso Trapani”

Ritorno in Lega Pro per Michele D’Ausilio? Secondo quanto riporta la stampa avellinese, nello specifico la redazione di tuttoavellino.it, in questo momento D’Ausilio è uno dei calciatori dell’Avellino ad avere maggiore mercato. Il centrocampista offensivo è sicuramente in uscita ed in terza serie vanta parecchi estimatori. Nelle ultime ore il Trapani avrebbe effettuato il sorpasso su Crotone e Catania, da tempo accostato al giocatore milanese classe 1999. Resta da capire come evolverà la situazione, ma D’Ausilio appare ormai prossimo all’addio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***