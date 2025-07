STAMPA AVELLINESE – Telenostra: “Vicenza più deciso su Tribuzzi. Catania e Trento su D’Ausilio”

Secondo informazioni raccolte da Telenostra Avellino, il Catania continua a guardare in terra irpina per eventuali innesti in vista della prossima stagione. Oltre ad avere messo nel mirino Alessio Tribuzzi (su cui sarebbe in questo momento più avanti il Vicenza), nelle ultime ore si apprende che i rossazzurri hanno sondato il terreno per il trequartista classe 1995 Michele D’Ausilio. “Tribuzzi ha ricevuto diverse richieste da club di Serie C, ma è il Vicenza ad essersi mosso con maggiore decisione e sembra voler puntare su di lui per la prossima stagione – si legge -. Offerte sono arrivate anche per Michele D’Ausilio, autore di una stagione positiva in Irpinia. Il suo nome è finito sul taccuino di Catania e Trento, che hanno chiesto informazioni per valutare eventuali margini di trattativa”.

