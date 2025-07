STAMPA CALABRESE: “Montalto-Reggina, nome che continua a circolare con forza”

Mentre c’è una trattativa in corso per la risoluzione consensuale del contratto di Adriano Montalto col Catania, la stampa calabrese – nel caso specifico LaC News24 – parla di un possibile accordo dell’esperta punta con la Reggina: “Il nome che continua a circolare con forza è quello di Adriano Montalto, già protagonista in maglia amaranto in passato e rimasto nel cuore di molti tifosi per quanto seppe dare alla causa in termini di rendimento, carattere e senso di appartenenza. La sua candidatura è concreta, i contatti sono stati avviati e la possibilità di rivederlo a Reggio Calabria è tutt’altro che remota, anche se la trattativa è ancora aperta e, come spesso accade in queste fasi del mercato, richiede pazienza, equilibrio e la giusta tempistica”.

