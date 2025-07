STAMPA CAMPANA: “Benevento, Trapani e Catania meglio della Salernitana sul mercato”

Il giornalista Luca Esposito è intervenuto a Radio Capri, attribuendo un voto al mercato estivo fatto finora squadre del girone C di Serie C che ritiene principalmente candidate alla promozione in cadetteria: “Salernitana? Considerando la piazza, è una sufficienza stentata. Finora al di là di Inglese e Ferrari ha preso giocatori che, con tutto il rispetto, giocavano a Cerignola per esempio. Ad oggi è una squadra normale. Il Benevento è già da otto, così come il Trapani. Voto sette invece al Catania, che già aveva una rosa forte. Salernitana al momento dietro queste squadre. La C è un campionato difficile dove non si vince con i nomi”.

Gaetano Ferraiuolo, invece, su tuttosalernitana.com scrive: “Il Trapani, pur partendo da -8, ha speso milioni di euro e ha una rosa in grado di competere quantomeno per i playoff. Il Catania sta aggiungendo calciatori anche di categoria superiore che si aggiungono ad un organico già molto forte per la C, il Benevento ha tutto per vincere la C senza passare dagli spareggi”.

