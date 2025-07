STAMPA LIGURE: “Sturaro, carriera straordinaria. Ora insegnerà calcio ai più giovani”

Nuova carriera per Stefano Sturaro. La stampa ligure, regione di nascita dell’ex centrocampista – nato precisamente a Sanremo – commenta il suo addio al calcio giocato. Sanremonews.it pone in evidenza il fatto che Sturaro “ha deciso di appendere le scarpe con i tacchetti al chiodo all’età di 32 anni”, aggiungendo: “Qualche problema di carattere fisico lo ha fatto decidere, da ora in poi insegnerà calcio ai più giovani. Da poco sposato, Sturaro farà parte dei tecnici che lavoreranno nel settore giovanile del Catania, dove ha militato negli ultimi tempi. Per Sturaro una carriera straordinaria, culminata con la maglia della Juventus, dove ha giocato tra il 2015 e il 2018, vincendo quattro scudetti, quattro Coppe Italia e una Supercoppa italiana”.

Il Secolo XIX, invece, riporta quanto segue: “Dopo aver vissuto l’ultima stagione e mezza con il Catania in Lega Pro, il calciatore della provincia di Imperia con la carriera più prestigiosa in assoluto, proprio nel club etnea inizierà la nuova vita da allenatore dato che gli sarà affidata la guida di una squadra del settore giovanile. Sturaro ha rescisso il contratto da calciatore che lo legava al Catania sino al 30 giugno 2026 e guiderà l’Under 16 rossazzurra sino al 2028. Metterà a disposizione dei giovani la propria straordinaria esperienza vissuta a livello nazionale e internazionale”.

Il quotidiano prosegue: “Dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile del Genoa, Stefano, classe ’93, fu fatto esordire in Serie A a soli 20 anni da Gian Piero Gasperini, mettendosi subito in luce tanto da esser ingaggiato due anni dopo dalla Juventus. Nel quadriennio vissuto con i bianconeri ha vinto quattro scudetti, quattro Coppe Italia e una Supercoppa, conquistando anche due finali di Champions League contro Barcellona e Real Madrid. In nazionale ha collezionato 4 presenze, giocando gli Europei 2016 sotto la guida dell’allora ct Antonio Conte. Una volta lasciata la Juventus, dopo una brevissima esperienza in Portogallo con lo Sporting Lisbona, il ritorno al Genoa (indossando anche la fascia di capitano), inframmezzato da metà stagione al Verona, quindi un’annata in Turchia e l’approdo a Catania nel gennaio 2024”.

