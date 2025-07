STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Catania, sta nascendo qualcosa di buono. Per Toscano prima la difesa, poi lo sviluppo del gioco offensivo”

Riportiamo una serie di riflessioni – ai microfoni di Sicilia 242 – del giornalista de ‘La Sicilia’ e ‘La Gazzetta dello Sport’ Giovanni Finocchiaro dal ritiro di Norcia:

“C’è stata grande preoccupazione nella squadra rossazzurra dopo il grave incidente che ha coinvolto alcuni tifosi ma, dalle notizie che giungono, sta arrivando il sereno dopo le nubi. Speriamo che continuino ad arrivare novità positive, affinchè tutto vada nella giusta direzione. La partitella di fine settimana decisa dal gol di Stoppa? Il carico di lavoro mattutino è stato abbastanza sostenuto. Poi si è svolto questo allenamento 11 contro 11. E’ stato interessante osservare i movimenti della squadra, la robustezza difensiva, che è un must di Toscano. Prima la difesa, poi lo sviluppo del gioco d’attacco. Al solito ho visto Jimenez creare gioco, venendo schierato a centrocampo, Forte e Pieraccini hanno grande personalità, gli esterni Casasola e Donnarumma corrono. Sta nascendo qualcosa di buono con la garanzia di un allenatore che già conosce l’ambiente ed il mondo della Serie C, inoltre i calciatori seguono le sue indicazioni per dare il meglio”.

“Un conto è allenare 40 giocatori e sai che 20 ne devono partire, dirigendo un ritiro a metà, un conto è farlo – come quest’anno – con giocatori funzionali al gioco dell’allenatore. Ho incrociato Toscano l’altro giorno, prima degli allenamenti. Lui è un allenatore che sorride poco, ma sorride. Mi ha detto che va tutto bene ed è abbastanza soddisfatto. Non parla tanto, fa parlare i fatti. Soprattutto alza il tono della voce quando c’è da rimproverare i giocatori, e fa bene. Questo ritiro nasce sotto una stella diversa. L’anno scorso avevi un tecnico nuovo, tanti giocatori che dovevano partire e diversi neo acquisti che si dovevano ambientare. Quest’anno invece riparti da uno zoccolo duro con degli innesti, ce ne saranno altri nei prossimi giorni. Vallocchia potrebbe essere in orbita Catania, non solo lui. Sull’attaccante io guarderei con attenzione le ultime ore del mercato, quando probabilmente fai l’affare. So che la società sta monitorando alcuni profili, se ci fosse anche la ciliegina sulla torta la accoglieremmo volentieri”.

“Problemi numerici a centrocampo? In questo momento hai a disposizione anche Jimenez, Forti è un ragazzo in crescita, Toscano sta provando Luperini. Le soluzioni ce le ha, ma se deve affrontare un campionato con dei titolarissimi e 40 partite, Coppa Italia compresa, è chiaro che alcuni nuovi giocatori di qualità e quantità servono in mezzo al campo. Solidarietà tra tifosi? Magari ci sono gli sfottò quando le squadre vanno in campo, invece nel momento in cui accadono (speriamo mai più) incidenti del genere la solidarietà tra ultras diventa un esempio da seguire per tutti”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***