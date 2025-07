STAMPA MARCHIGIANA – Il Resto del Carlino: “Forte, partenza importante. Mai ricambiata la fiducia di società e tifosi ascolani”

Nella stampa marchigiana, nello specifico il quotidiano Il Resto del Carlino, c’è spazio per parlare dell’attaccante Francesco Forte, in uscita da Ascoli e diretto a Catania, dove il club rossazzurro ha battuto la concorrenza della Salernitana. Viene rilevato come il trasferimento di Forte costituisca per il club bianconero “una partenza abbastanza importante. In primis per l’entità dell’ingaggio percepito dal giocatore che non ha mai ricambiato, in termini di gol e prestazioni, la fiducia ricevuta da società e tifosi dal momento del suo arrivo sotto le cento torri. In secondo luogo perché la fine del suo contratto (30 giugno 2026) permetterà al Picchio di intervenire ancora per abbassare il monte ingaggi”. E’ evidente che tra Forte e l’ambiente ascolano non sia mai scattata la scintilla, dunque il passaggio al Catania rappresenta un’occasione di riscatto per un calciatore che vuole tornare ai livelli di qualche anno fa.

