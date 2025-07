STAMPA MARCHIGIANA: “Sambenedettese, possibile amichevole col Catania il 2 agosto”

Ieri la stampa marchigiana (fonte lanuovariviera.it) ha anticipato che la Sambenedettese, club fresco di ritorno in Serie C dopo quattro anni di assenza dal professionismo, lavora per organizzare un test match col Catania. Dopo essere sfumata l’ipotesi Roma allo stadio “Riviera delle Palme”, la società rossoblu pensa di poter organizzare l’amichevole contro la squadra di Mimmo Toscano il 2 agosto, con la formazione etnea che verrebbe a giocare proprio nelle Marche. La conferma di questa possibile amichevole arriva direttamente dal presidente Vittorio Massi che desidera ospitare una gara di prestigio a pochi giorni dall’inizio delle sfide ufficiali.

