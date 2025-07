STAMPA MARCHIGIANA: “Sambenedettese, salta amichevole col Catania”

I colleghi de La Nuova Riviera, testata giornalistica marchigiana, confermano la voce circolata giorni fa relativa all’amichevole che la Sambenedettese avrebbe voluto organizzare col Catania il 2 agosto. La società rossoblu nelle scorse settimane si era messa al lavoro per definire l’amichevole in questione allo stadio ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto, ora vede tramontare questa possibilità dopo che il Catania aveva dato l’ok solo nel caso in cui il test fosse stato definito a Norcia, sede del ritiro rossazzurro fino al 3 agosto.

