STAMPA NAZIONALE – Di Pasquale (Sportitalia): “Catania e Salernitana su Julian Brandes”

“Altro duello di mercato tra Salernitana e Catania: entrambi i club hanno messo gli occhi su Julian Brandes (centrocampista 2004) ex Ajax”. E’ quanto assicura su X il giornalista di Sportitalia Francesco Di Pasquale, il quale aggiunge che al momento entrambi i club hanno la priorità di intervenire sul mercato in uscita. Julian Christiaan Brandes, nato proprio in Olanda, è cresciuto calcisticamente nell’Ajax. Centrocampista completo per caratteristiche, oggi svincolato, nelle ultime due stagioni si è messo particolarmente in evidenza militando nel campionato di seconda serie olandese.

VIDEO: gol e assist di Brandes

