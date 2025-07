STAMPA NAZIONALE – Esposito (TuttoC): “Tutto il mondo ultras italiano si stringe ai tifosi del Catania”

Luca Esposito, editorialista per il portale nazionale specializzato sulle vicende del campionato di Serie C, TuttoC.com, rivolge un pensiero ai tifosi del Catania coinvolti in un grave incidente stradale:

“Editoriale di oggi che si apre con un enorme in bocca al lupo ai tifosi del Catania che stanno combattendo la partita più importante di sempre. Erano partiti da casa con l’obiettivo di sostenere la squadra del cuore nella sgambatura di oggi pomeriggio, ora sono ricoverati in ospedale in prognosi riservata a causa di un gravissimo incidente stradale. Tutto il mondo ultras italiano, da Nord a Sud, si stringe al fianco della curva Sud e di un popolo che sta vivendo ore di angoscia e trepidazione. L’auspicio è che tutto possa essere quanto prima archiviato come un brutto ricordo e che presto ciascuno di loro potrà tornare a cantare sugli spalti del Massimino. Estendiamo l’abbraccio alle famiglie e agli affetti più cari. Parlare di calcio come nulla fosse dinanzi a queste notizie terribili non è mai facile, noi ci proviamo anche in segno di rispetto per i tanti lettori del nostro portale”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***