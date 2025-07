STAMPA NAZIONALE – Schira (TuttoC): “Catania e Salernitana, dispetti di mercato tra due regine del Sud”

Il giornalista Nicolò Schira, attraverso l’editoriale realizzato per il portale TuttoC.com parla di “dispetti di mercato tra due regine del Sud”, riferendosi a Catania e Salernitana.

“Chissà chi ha copiato l’idea a chi. Forse a fine mercato lo scopriremo, ma intanto non si può non accorgersi che due delle grandi favorite alla promozione in Serie B lottino e vadano sempre più spesso sugli stessi obiettivi di mercato – scrive -. Ogni riferimento, non puramente causale, è rivolto a Salernitana e Catania che da giorni si stanno dando battaglia, infiammando le dinamiche di questo finora altrimenti letargico avvio di calciomercato. Merito di due delle regine del Sud che si stanno dando battaglia. Senza esclusione di colpi. Che sia un antipasto del duello per la promozione? Vedremo, anche perché nel girone C non va trascurato il Benevento che sta inanellando acquisti in serie per ritornare in B. Tempo al tempo, verrebbe da dire. Intanto però i direttori e sportivi Daniele Faggiano e Ivano Pastore stanno accedendo l’estate di trattative a suon di sorpassi e contro-sorpassi”.

Se nella città del liotru hanno esultato per i blitz vincenti su Tiago Casasola e Francesco Forte, in casa campana hanno risposto con Galo Capomaggio soffiato sotto il naso ai rivali dopo aver vinto pure il duello per Ivan Varone. Proprio dal Catania i granata hanno, invece, pescato due rinforzi come Armando Anastasio e Roberto Inglese. La loro voglia di rivalsa potrebbe rendere ancor più piccante il duello a distanza. La sensazione è che gli incroci pericolosi sul mercato non siano affatto finiti. Anzi, siamo soltanto all’inizio. D’altronde non va dimenticato che Faggiano e Pastore hanno lavoro assieme nei mesi scorsi proprio in seno alla società rossazzurra. Motivo per cui il database dei due è il medesimo o quasi. Ecco spiegato perché si lancino sui medesimi elementi, regalando a chi vende e agli stessi giocatori corteggiati la forza di monetizzare il più possibile da questi scontri tra colossi della categoria”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***