STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania, conferme su Martic. Idea Flavio Bianchi”

La redazione di TuttoMercatoWeb conferma che è in procinto di vestire la maglia del Catania il centrocampista austriaco Manuel Martic, ex di Legnago e Lecco che dovrebbe firmare un accordo di due anni arrivando a parametro zero. Il Lecco gli aveva proposto un nuovo contratto dopo la scadenza, ma il giocatore ha rifiutato la proposta. Anche l’Arezzo e alcuni club della Serie B turca si erano messi, tra gli altri, sulle tracce del giocatore classe 1995.

La medesima fonte accosta al Catania l’attaccante Flavio Bianchi, rimasto libero da accordi dopo la mancata iscrizione al campionato del Brescia di Cellino. Il suo entourage è al lavoro per trovare la soluzione più adatta, e ha già avviato una serie di contatti esplorativi per valutare le varie opzioni sul tavolo. Union Brescia, Benevento e Cesena gli altri club avvicinati al profilo classe 2000. Giocatore rapido e abile nell’uno contro uno, partecipa molto alla costruzione del gioco offensivo e alla fase difensiva. Bianchi è un volto noto ad Alessandro Zarbano, attuale direttore generale del Catania che lo conosce dai tempi della Primavera del Genoa. Il ragazzo ha militato anche nella Primavera del Torino vestendo inoltre la maglia della Lucchese prima di vivere l’esperienza bresciana.

