STAMPA PESCARESE: “Tonin, Catania avanti sulla Salernitana”

I colleghi di pescarasport24.it evidenziano un riferimento all’interesse espresso nei confronti dell’attaccante Riccardo Tonin da Catania e Salernitana. Rossazzurri e granata erano già stati accostati nei giorni scorsi come club principalmente interessati al giocatore, grande protagonista in occasione dei playoff vinti dal Pescara, adesso sembra che la società etnea sia più avanti nella trattativa rispetto al sodalizio campano. Il Catania, in ogni caso, continua a tenere in forte considerazione il mercato delle punte anche se, al momento, la priorità è intervenire a centrocampo.

