STAMPA PESCARESE: “Tonin conteso da Catania e Salernitana”

Dialoghi in corso tra Pescara e Salernitana per una serie di calciatori, tra cui l’attaccante Riccardo Tonin, “giustiziere” del Catania in occasione del primo turno della fase nazionale dei playoff vinti, poi, proprio dagli abruzzesi. Contatti si sono registrati anche con la società rossazzurra e una serie di club che, con il passare delle ore, si sono defilati oppure non attirano l’interesse dello stesso Tonin. Il Pescara ha dato la propria disponibilità a trattare la cessione dell’attaccante classe 2001, in questo contesto sia il Catania che la Salernitana rappresentano soluzioni gradite al giocatore. La stampa pescarese (in particolare PESCARA Sport 24 e Il Centro) conferma che, al momento, Tonin è conteso da rossazzurri e granata. A conferma che entrambi i club si trovano sempre più spesso al centro di incroci di calciomercato.

