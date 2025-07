STAMPA RAGUSANA: “D’Amato, giovane promessa del calcio vittoriese, riparte da Catania”

La testata giornalistica ragusah24.it evidenzia la nuova avventura di una giovane promessa del calcio vittoriese, Matteo D’Amato, direzione Catania. “Matteo muove i suoi primi passi calcistici a soli 4 anni nella scuola calcio Giva di Luigi Ferro, per poi proseguire la sua formazione con il Football Club Vittoria. A soli 10 anni approda alla Dream Soccer, dove sotto la guida di mister Petracca, nella categoria Esordienti, inizia a far intravedere qualità fuori dal comune. Il vero salto lo compie con la convocazione tra gli Under 15, con cui — da protagonista — conquista il titolo regionale allenato da mister Chiarandà. Da lì in poi, il percorso è in continua ascesa: nella scorsa stagione non solo è stato convocato nella Rappresentativa regionale, ma ha anche disputato un campionato Élite che ha confermato le sue doti tecniche e caratteriali, attirando l’interesse di club professionistici, su tutti il Catania FC”, si legge.

“Non è la prima volta che Matteo finisce sotto i riflettori: a soli 11 anni, durante un torneo ad Enna, era stato già notato dagli osservatori della Reggina. Negli ultimi tre anni ha partecipato a numerosi stage con società di alto livello, ricevendo consensi unanimi per la sua crescita e versatilità. Difensore centrale di ruolo, Matteo è stato spesso impiegato anche come terzino e in altri ruoli di movimento, qualità che ha reso ancora più evidente la sua intelligenza tattica e duttilità in campo”. L’ASD Dream Soccer commenta così il trasferimento a Catania, dove continuerà anche il percorso scolastico: “Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questo piccolo sogno. A Matteo auguriamo numerosi successi, dentro e fuori dal campo”.

