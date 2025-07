MERCATO – Stampa romagnola: “Tra oggi e domani Pieraccini rossazzurro, su Donnarumma gli occhi del Catania”

Dalla stampa romagnola, precisamente sulla base di quanto riporta il Corriere Romagna, giungono due conferme: la prima riguarda il fatto che la trattativa per portare in Sicilia il difensore Simone Pieraccini dal Cesena al Catania è a buon punto (dovrebbe essere inclusa un’opzione per il riscatto del cartellino in favore del club rossazzurro), la seconda riguarda l’interesse per un altro calciatore bianconero, il laterale sinistro Daniele Donnarumma. Ecco quanto si legge sul quotidiano romagnolo:

“Tra oggi e domani Fusco definirà anche la cessione di Simone Pieraccini al Catania: il difensore classe 2004 lascia la Romagna in prestito e si trasferisce in Sicilia, dove troverà Mimmo Toscano, l’allenatore che lo ha lanciato nelle ultime due stagioni di Serie C prima del salto tra i cadetti, dove Pieraccini non è riuscito a trovare spazio. A sinistra è praticamente certo l’addio di Daniele Donnarumma (scadenza 2026), sul quale ha messo gli occhi il Catania di Toscano, che vorrebbe riprendersi un altro dei protagonisti della cavalcata di due anni fa in C”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***