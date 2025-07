STAMPA TERNANA: “Il Catania torna forte su Vallocchia”

Secondo quanto riportano i colleghi di ternananews.it, il Catania ha deciso di affondare il colpo per Andrea Vallocchia. “Dopo un primo sondaggio nelle scorse settimane, la società etnea è tornata alla carica con una proposta concreta che ha spinto la Ternana Calcio ad aprire alla trattativa – si legge -. Il mediano ex Sambenedettese e Olbia, arrivato a Terni durante l’ultimo calciomercato invernale, si è guadagnato un ruolo importante nel centrocampo rossoverde. Le sue prestazioni avevano inizialmente portato la società di via della Bardesca a respingere ogni interesse esterno”. L’eventuale uscita del centrocampista sarebbe dettata da logiche economiche, in linea con le nuove direttive societarie. “Quella di oggi sarà una giornata intensa, con contatti costanti tra le parti. Una decisione definitiva – sia essa positiva o negativa – non è attesa nelle prossime ore, ma l’impressione è che la cessione di Vallocchia sia un’ipotesi sempre più concreta”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***